Четыре месяца из зарплаты пустошанина, который захотел погреться в чужом доме, будут вычитать 10% в пользу государства

36-летний житель Пустошкинского района признан виновным в незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица (ч.1 ст.139 УК РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, летом 2016 года в ночное время мужчина подошел к одному из жилых домов, расположенных в Пустощкинском районе, обнаружил, что входная дверь заперта на навесной замок, и с целью погреться, высушить вещи проник внутрь через окно коридора.

Приговором мирового судьи ему назначено наказание в виде исправительных работ на 4 месяца с удержанием 10% заработка в доход государства.





Источник: Псковская Лента Новостей