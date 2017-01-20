Четыре месяца из зарплаты пустошанина, который захотел погреться в чужом доме, будут вычитать 10% в пользу государства

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Искусствовед Тамара Шулакова обратилась к Ивану Цецерскому с идеей внедрения 200 городских туристических маршрутов10
|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
36-летний житель Пустошкинского района признан виновным в незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица (ч.1 ст.139 УК РФ).
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, летом 2016 года в ночное время мужчина подошел к одному из жилых домов, расположенных в Пустощкинском районе, обнаружил, что входная дверь заперта на навесной замок, и с целью погреться, высушить вещи проник внутрь через окно коридора.
Приговором мирового судьи ему назначено наказание в виде исправительных работ на 4 месяца с удержанием 10% заработка в доход государства.
Источник: Псковская Лента Новостей