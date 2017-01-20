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Четыре месяца из зарплаты пустошанина, который захотел погреться в чужом доме, будут вычитать 10% в пользу государства

20.01.2017 15:58 ПЛН, Псков

36-летний житель Пустошкинского района признан виновным в незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица (ч.1 ст.139 УК РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, летом 2016 года в ночное время мужчина подошел к одному из жилых домов, расположенных в Пустощкинском районе, обнаружил, что входная дверь заперта на навесной замок, и с целью погреться, высушить вещи проник внутрь через окно коридора.

Приговором мирового судьи ему назначено наказание в виде исправительных работ на 4 месяца с удержанием 10% заработка в доход государства.


 

Источник: Псковская Лента Новостей



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