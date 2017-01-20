Псковские полицейские задержали в Петербурге подозреваемого в особо тяжком преступлении островича, который более 10 лет находился в розыске

Сегодня сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии с коллегами из города на Неве задержали мужчину, находившегося в розыске за совершение резонансного преступления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в 2004 году в городе Острове местный житель 1980 года рождения совершил преступление сексуального характера, после чего скрылся.

В ходе проведения полицией оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник может скрываться на территории Санкт-Петербурга. В результате совместных действий оперативников Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области и Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области подозреваемый был задержан в одном из районов Санкт-Петербурга.

В отношении фигуранта будут проведены необходимые следственные мероприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей