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Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Отделение полиции по Дновскому району разыскивает подозреваемых в совершении преступления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, 25...4



Псковские полицейские задержали в Петербурге подозреваемого в особо тяжком преступлении островича, который более 10 лет находился в розыске

20.01.2017 16:59 ПЛН, Псков

Сегодня сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии с коллегами из города на Неве задержали мужчину, находившегося в розыске за совершение резонансного преступления.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в 2004 году в городе Острове местный житель 1980 года рождения совершил преступление сексуального характера, после чего скрылся.
 
В ходе проведения полицией оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник может скрываться на территории Санкт-Петербурга. В результате совместных действий оперативников Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области и Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области подозреваемый был задержан в одном из районов Санкт-Петербурга.
 
В отношении фигуранта будут проведены необходимые следственные мероприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей



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