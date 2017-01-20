Делом «нижегородских живодеров» займется следственный комитет

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать передачу уголовного дела о живодерстве в приюте в Нижнем Новгороде из органов полиции в следственные органы СК РФ, сообщила в пятницу и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ ведомства Светлана Петренко.

«Александр Бастрыкин поручил инициировать вопрос о передаче из органов полиции в производство следственных органов СК уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ по факту жестокого обращения с животными», — сказала представитель ведомства.

Ранее СК РФ сообщил, что в пятницу в СМИ появилась информация об очередном факте садистского обращения с животными в Нижегородской области. В сюжете рассказывалось об одной из коммерческих организаций Нижнего Новгорода, специализирующейся на отлове бездомных собак, чья деятельность обеспечивалась средствами, выделяемыми из городского бюджета.

По словам официального представителя СК, в сюжете отчетливо видно, что условия содержания собак невозможно назвать гуманными и подпадающими под какие-либо нормы. Ранее в стенах организации волонтерами было обнаружено порядка 200 погибших животных. Предположительно, в целях эвтаназии им вводились препараты с многократно превышенной дозой, вызывающей мучительную гибель. Чудом выживших животных оказалось немногим более двух десятков.

И.о. начальника отдела по организации государственного ветеринарного надзора госветнадзора Михаил Курюмов ранее заявил РИА Новости, что задержанные животные через 10 дней после поступления подвергались эвтаназии. После проверки выяснилось, что показаний к эвтаназии не было. Было обнаружено 148 трупов животных. Следователи завели дело о живодерстве.

Источник: Псковская Лента Новостей