Томские пожарные спасли 150 поросят из горящей свинофермы

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|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
При тушении пожара на частной свиноферме в поселке Черная Речка Томского района пожарные спасли около 150 поросят, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Томской области.
В пожарно-спасательную службу МЧС сигнал о возгорании в одноэтажном кирпичном строении поступил в 12:02 по местному времени в пятницу, 20 января. Оказалось, что это помещение для содержания поросят.
Когда пожарные прибыли, крыша была уже полностью в огне. Одновременно с тушением пожара специалисты начали эвакуировать животных, вынося их на руках из горящего здания. По словам владельца фермы, в строении находилось до 200 поросят и большую часть удалось спасти. Пожар был ликвидирован в 16:30 (13:30 по Москве). Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано семь единиц техники и 26 человек.
Здание свинарника является собственностью совхоза «Чернореченский», оно было передано в аренду частной фирме, уточнил РИА «Томск» глава Заречного сельского поселения, куда входит деревня Черная Речка, Анатолий Кочетков. По его словам, разрушения произошли серьезные.
Источник: Псковская Лента Новостей