Томские пожарные спасли 150 поросят из горящей свинофермы

При тушении пожара на частной свиноферме в поселке Черная Речка Томского района пожарные спасли около 150 поросят, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Томской области.

В пожарно-спасательную службу МЧС сигнал о возгорании в одноэтажном кирпичном строении поступил в 12:02 по местному времени в пятницу, 20 января. Оказалось, что это помещение для содержания поросят.

Когда пожарные прибыли, крыша была уже полностью в огне. Одновременно с тушением пожара специалисты начали эвакуировать животных, вынося их на руках из горящего здания. По словам владельца фермы, в строении находилось до 200 поросят и большую часть удалось спасти. Пожар был ликвидирован в 16:30 (13:30 по Москве). Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано семь единиц техники и 26 человек.

Здание свинарника является собственностью совхоза «Чернореченский», оно было передано в аренду частной фирме, уточнил РИА «Томск» глава Заречного сельского поселения, куда входит деревня Черная Речка, Анатолий Кочетков. По его словам, разрушения произошли серьезные.

Источник: Псковская Лента Новостей