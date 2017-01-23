Сегодня: Понедельник, 23 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Полититоги года Для экономных мам Легкий переход Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Отделение полиции по Дновскому району разыскивает подозреваемых в совершении преступления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, 25...5



85 тыс рублей лишил жителя Пскова интернет-мошенник

23.01.2017 11:21 ПЛН, Псков

Злоумышленник путем обмана завладел денежными средствами жителя Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 20 января в ходе осуществления операции по купле-продаже автомашины через один из сайтов в интернете неустановленный гражданин обманным путем завладел деньгами в сумме 85 тысяч рублей, принадлежащими псковичу.

По данному факту сотрудниками 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову в рамках возбужденного уголовного дела проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31