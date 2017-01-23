85 тыс рублей лишил жителя Пскова интернет-мошенник

Злоумышленник путем обмана завладел денежными средствами жителя Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 20 января в ходе осуществления операции по купле-продаже автомашины через один из сайтов в интернете неустановленный гражданин обманным путем завладел деньгами в сумме 85 тысяч рублей, принадлежащими псковичу.

По данному факту сотрудниками 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову в рамках возбужденного уголовного дела проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей