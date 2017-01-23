Культура
«Цветы, любовь, деревня, праздность...» - в «Михайловском» объявили новую тему конференц-проекта «Библиотека в усадьбе»
Общественный транспорт
Дорожная обстановка
«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТО39
ЖКХ
Выездные семинары пройдут в Печорах 1 и 2 февраля в рамках проекта «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ»
Общество
Очерк о Себеже и Себежской таможне назван в числе лучших на литературном конкурсе в честь 25-летия ФТС России4