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Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Отделение полиции по Дновскому району разыскивает подозреваемых в совершении преступления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, 25...5



Безработный мужчина, ограбивший великолучанку в подъезде дома на ул. Дьяконова, задержан

23.01.2017 11:30 ПЛН, Псков

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки задержан неоднократно судимый мужчина, подозреваемый в грабеже.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Великих Луках вечером 19 января в подъезде дома по улице Дьяконова неизвестный мужчина открыто похитил у гражданки сумку с деньгами и вещами, после чего скрылся. Причиненный ущерб превысил 30 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан. Это безработный, судимый горожанин, 1968 года рождения. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей



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