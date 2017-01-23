Безработный мужчина, ограбивший великолучанку в подъезде дома на ул. Дьяконова, задержан

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки задержан неоднократно судимый мужчина, подозреваемый в грабеже.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Великих Луках вечером 19 января в подъезде дома по улице Дьяконова неизвестный мужчина открыто похитил у гражданки сумку с деньгами и вещами, после чего скрылся. Причиненный ущерб превысил 30 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан. Это безработный, судимый горожанин, 1968 года рождения. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей