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Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Отделение полиции по Дновскому району разыскивает подозреваемых в совершении преступления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, 25...5



«Работник банка» снял с карты великолучанина 6,5 тыс рублей

23.01.2017 12:27 ПЛН, Псков

В Великих Луках гражданин лишился денег после общения в Сети с незнакомцем.

По имеющимся данным, жителю Великих Лук на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил, что, якобы, во избежание несанкционированного доступа к банковской карте горожанина требуется уточнить ее реквизиты.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВ России по Псковской области, в результате с банковской карты великолучанина было снято около 6500 рублей. По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



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