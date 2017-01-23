У псковича изъяли две дозы синтетического наркотика

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Псков у безработного горожанина изъяли синтетический наркотик.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, при проведении оперативно-розыскных мероприятий на улице Труда в Пскове у безработного, судимого 26-летнего мужчины полицейские изъяли синтетический наркотик в количестве двух разовых доз. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А в ходе обыска по месту жительства у этого псковича были также изъяты наркотические средства и предметы, использованные им для осуществления своей преступной деятельности. В настоящее время он арестован.

Источник: Псковская Лента Новостей