Безработный житель Печор с сожительницей совершили разбойное нападение

В городе Печоры полицией задержаны двое местных жителей, подозреваемых в разбойном нападении на пожилую женщину и ее сына.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, ночью 24 января в частный дом на улице Овражной в Печорах проникли неизвестные мужчина и женщина. Применив насилие в отношении 38-летнего хозяина дома и его 75-летней матери, злоумышленники похитили из помещения деньги и мобильный телефон, а затем скрылись.

В результате проведенных сотрудниками МО МВД России «Печорский» оперативно-разыскных мероприятий по «горячим следам» были установлены и задержаны подозреваемые - безработный житель Печор, 1979 года рождения, и его сожительница. В прошлом они привлекались к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 162 «Разбой» УК Российской Федерации. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей