Сегодня: Среда, 25 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Полититоги года Для экономных мам Кинокайф Легкий переход Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Отделение полиции по Дновскому району разыскивает подозреваемых в совершении преступления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, 25...5



Безработный житель Печор с сожительницей совершили разбойное нападение

25.01.2017 11:25 ПЛН, Псков

В городе Печоры полицией задержаны двое местных жителей, подозреваемых в разбойном нападении на пожилую женщину и ее сына.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, ночью 24 января в частный дом на улице Овражной в Печорах проникли неизвестные мужчина и женщина. Применив насилие в отношении 38-летнего хозяина дома и его 75-летней матери, злоумышленники  похитили из помещения  деньги и мобильный телефон, а затем скрылись.

В результате проведенных сотрудниками МО МВД России «Печорский» оперативно-разыскных мероприятий по «горячим следам»  были установлены и задержаны подозреваемые - безработный житель Печор, 1979 года рождения, и его сожительница. В прошлом они привлекались к уголовной  ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 162 «Разбой»   УК  Российской Федерации. Часть похищенного изъята.  Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31