Из-за детской шалости сгорел дом в опочецкой деревне Матюшкино

25 января произошел пожар в жилом доме в деревне Матюшкино в Опочецком районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании в жилом доме поступила спасателям в 12.14.

В результате пожара сгорел жилой дом. По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость мальчика 2013 года рождения. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей