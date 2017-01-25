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Из-за детской шалости сгорел дом в опочецкой деревне Матюшкино

26.01.2017 08:47 ПЛН, Псков

25 января произошел пожар в жилом доме в деревне Матюшкино в Опочецком районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании в  жилом доме поступила спасателям в 12.14.

В результате пожара сгорел жилой дом. По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость мальчика 2013 года рождения. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекалось  2 единицы техники, 6 человек. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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