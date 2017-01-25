В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске

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Я ухожу из партии «неСправедливая Россия», но остаюсь в большой региональной политике - Иван Васильев95
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Лже-памятник как памятник лжи«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Поразительно, насколько легко наш народ воспринимает ложь. Любую ложь можно скормить нашему народу. Проглатывает только так, за...
В Пскове, у дома на улице Вокзальной, наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержал гражданина, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
Сотрудники Росгвардии, в ходе профилактики преступлений и правонарушений в местах особого внимания, обратили внимание на мужчину похожего по приметам на разыскиваемого гражданина.
При проверке документов выяснилось, что он действительно находится в федеральном розыске как уклоняющийся от исправительных работ.
46-летний мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.
Источник: Псковская Лента Новостей