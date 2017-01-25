В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске

В Пскове, у дома на улице Вокзальной, наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержал гражданина, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники Росгвардии, в ходе профилактики преступлений и правонарушений в местах особого внимания, обратили внимание на мужчину похожего по приметам на разыскиваемого гражданина.

При проверке документов выяснилось, что он действительно находится в федеральном розыске как уклоняющийся от исправительных работ.

46-летний мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Источник: Псковская Лента Новостей