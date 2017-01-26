Неизвестный под предлогом найма на работу через Интернет завладел деньгами псковича

Неизвестные злоумышленники путем обмана завладели денежными средствами горожан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в областном центре 21 января неизвестный мужчина под предлогом найма на работу через один из сайтов в Интернете обманным путем завладел 46 тысячами рублей, принадлежащими псковичу.

А в Острове 24 января другой незнакомец под предлогом приобретения мебели через сайт в Интернете с использованием мобильных телефонов завладел у местной жительницы деньгами в сумме 169 тысяч рублей.

Обстоятельства произошедшего уточняются в рамках проводимого по данным фактам расследования. В связи с этим полиция напоминает жителям региона: чтобы не стать жертвами мошенников - не спешите выполнять инструкции неизвестных лиц! Не торопитесь переводить им деньги. Не сообщайте реквизиты своих банковских карт незнакомцам!

Если вы все-таки стали жертвой нечистых на руку людей – незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию.

Источник: Псковская Лента Новостей