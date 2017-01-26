Сегодня: Четверг, 26 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Зарплата бюджетников в Псковской области Полититоги года Легкий переход Для экономных мам Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Полиция устанавливает личность подозреваемых в краже из банкомата в Дно. ВИДЕО

Отделение полиции по Дновскому району разыскивает подозреваемых в совершении преступления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, 25...5



Неизвестный под предлогом найма на работу через Интернет завладел деньгами псковича

26.01.2017 14:00 ПЛН, Псков

Неизвестные злоумышленники путем обмана завладели денежными средствами  горожан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в областном  центре  21 января неизвестный мужчина  под предлогом  найма на работу через  один из сайтов в Интернете  обманным путем завладел 46 тысячами  рублей, принадлежащими  псковичу.

А в Острове  24 января  другой незнакомец под предлогом приобретения мебели через сайт в Интернете  с использованием мобильных телефонов завладел у местной жительницы деньгами в сумме 169 тысяч рублей.

Обстоятельства произошедшего уточняются в рамках проводимого по данным фактам расследования. В связи с этим полиция напоминает жителям региона: чтобы не стать  жертвами мошенников - не спешите выполнять инструкции неизвестных лиц! Не торопитесь переводить им деньги.  Не сообщайте реквизиты своих банковских карт незнакомцам!

Если вы все-таки стали жертвой нечистых на руку людей – незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь