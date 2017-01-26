Пожар в опочецкой деревне Матюшкино возник из-за открытой мальчиком дверки топящейся печи

Пожар в деревне Матюшкино Опочецкого района возник из-за того, что мальчик 2013 года рождения открыл дверку топящейся печи, в то время как мать вышла во двор за дровами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Выпавшие угли из топки и искры стали причиной пожара. К счастью, на пожаре никто не пострадал, однако семья лишилась дома и имущества.

Напомним, 25 января в 12.14 поступило сообщение о том, что в деревне Матюшкино Опочецкого района горит жилой дом. Для ликвидации последствий пожара были привлечены отделения пожарно-спасательной части № 20 города Опочка в составе шести человек на двух автоцистернах. Для тушения были поданы два пожарных ствола «Б», проложена магистральная линия 250 метров от водоёма. Горение было локализовано к 12.39, ликвидировано в 12.49, полностью работы были завершены в 13.30. В результате пожара сгорел жилой дом.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что одной из наиболее опасных причин возникновения пожаров является детская шалость с огнём. Статистика показывает, что по сравнению с другими причинами (например, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления или неосторожное обращение с огнем), детская шалость встречается не очень часто. Однако ценой такого баловства могут стать жизнь и здоровье детей.

Любознательность детей и их тяга ко всему новому и неизведанному - это свойство подрастающего поколения. Однако некоторые детские игры могут привести к печальным последствиям. Это, прежде всего, касается шалости с огнём и со всем, что с ним связано.

Пожары по причине детской шалости встречается не очень часто. Но в основном, ответственность за их возникновение лежит на родителях, которые не уделили должного внимания вопросам безопасности детей, не прячут от них спички, не контролируют их поведение, не следят за играми.

Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то время одних. В этом случае прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Опасно оставлять детей одних в запертых квартирах и домах: в случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обстановке пожара дело нелегкое.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает родителям: по возможности, не оставляйте малолетних детей одних дома без присмотра, убирайте с видного места спички, зажигалки и другие пожароопасные предметы в недоступные для детей места. Обязательно проведите с детьми беседу на общеизвестную тему «Спички детям не игрушка!», а также объясните правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами и газовым оборудованием. Не оставляйте детей одних в доме, расскажите, к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникновения любой внештатной ситуации.

Расскажите детям, что самое дорогое – это жизнь. Поэтому, в случае пожара ребёнку необходимо: как можно быстрее покинуть опасное помещение и оповестить о случившемся взрослых. И, конечно, выучите с детьми наизусть номера вызова экстренных служб: со стационарного телефона - «01», «101», с мобильного «101» и «112».

Уважаемые родители, задумайтесь: достаточно ли вы уделяете времени своему ребёнку, объясняли ли вы ему опасность игры с огнем? Где и как дети проводят свой досуг, с кем они дружат, какими играми увлекаются – во избежание трагедии все эти вопросы должны быть предметом постоянного внимания взрослых. Задача родителей – обеспечить безопасность ребёнка и научить его правилам собственной безопасности. Будьте сами примером для своих детей в безопасном обращении с огнем!

Источник: Псковская Лента Новостей