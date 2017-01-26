На хозяйку Конного дворика в деревне Солоново совершено нападение

На хозяйку Конного дворика Марию Березину вчера было совершено нападение на территории конюшни в деревне Солоново (Псковский район), где Мария проживает. Как сообщается в группе частной конюшни «Конный дворик» в соцсети ВКонтакте, ей был нанесен удар в область спины.

«Марию спасло то, что она успела увернуться, по-видимому, целились в голову. Предварительный диагноз врачей скорой помощи - перелом лопатки. В данный момент на территории конюшни работают сотрудники полиции», - говорится в сообщении.

Также сотрудники конюшни добавляют, что, пока на территории конюшни находились сотрудники полиции, конкурентами было совершено проникновение на частную территорию. «Данный факт зафиксирован примерно в 1.30 по московскому времени, будет проводиться служебная проверка», - отмечается в сообщении ВКонтакте.

Напомним, накануне в деревне Солоново (Псковский район) состоялась рабочая встреча председателя комитета правового обеспечения администрации города Пскова Валерия Наводкина и руководителя личного подсобного хозяйства, содержащего лошадей. Заявительница обратилась в муниципалитет с вопросом о возможности заключения договора, разрешающего катания на верховых животных.

Владелец лошадей рассказала, что до недавнего времени ее питомцы, наравне с животными других владельцев, катали детей в Детском парке. В разговоре она признала, что занималась извозом в неположенном месте. Перед Новым годом, по ее словам, конкуренты выжили их с этой территории: провоцировали на драки, угрожали расправой, бросали петарды под ноги лошадям. «Я не готова рисковать жизнями людей, поэтому сейчас мы в город с животными не выходим», - рассказал она. Заявительница пояснила, что у нее на руках есть ветеринарные справки на всех лошадей, она готова платить налоги, убирать за животными в местах проката и заключить договор с администрацией, чтобы цивилизованно оказывать услугу.

Председатель комитета правового обеспечения администрации города Валерий Наводкин отметил, что муниципалитет готов работать с добросовестными владельцами лошадей, которые в состоянии обеспечить безопасность детей, оказывать востребованные у горожан услуги на специально отведенной для этого территории.

Источник: Псковская Лента Новостей