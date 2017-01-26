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На хозяйку Конного дворика в деревне Солоново совершено нападение

На хозяйку Конного дворика в деревне Солоново совершено нападение

На хозяйку Конного дворика Марию Березину вчера было совершено нападение на территории конюшни в деревне Солоново (Псковский район), где Мария проживает. Как сообщается в группе частной...25



Полиция проводит проверку по факту нападения на хозяйку «Конного дворика» в Псковском районе

27.01.2017 11:04 ПЛН, Псков

Полиция проводит проверку по факту нападения на хозяйку «Конного дворика» в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошел 26 января около 23.00.

«Женщина 1986 года рождения вышла во двор за дровами, в это время к ней сзади подбежал неизвестный и ударил ее в плечо, после чего скрылся. Муж потерпевшей обратился в полицию, на место прибыл участковый уполномоченный. Кроме того, к пострадавшей приезжали специалисты «скорой помощи». По предварительным данным, у нее ушиб», - рассказали в пресс-службе.

В полиции также сообщили, что проводится судмедэкспертиза.

Напомним, что в группе частной конюшни «Конный дворик» в соцсети ВКонтакте появилась информация о том, что женщине был нанесен удар в область спины. «Марию спасло то, что она успела увернуться, по-видимому, целились в голову. Предварительный диагноз врачей скорой помощи - перелом лопатки. В данный момент на территории конюшни работают сотрудники полиции», - говорится в сообщении.

Также сотрудники конюшни добавляют, что, пока на территории конюшни находились сотрудники полиции, конкурентами было совершено проникновение на частную территорию. «Данный факт зафиксирован примерно в 1.30 по московскому времени, будет проводиться служебная проверка», - отмечается в сообщении ВКонтакте.

Источник: Псковская Лента Новостей



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