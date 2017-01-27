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В магазине на Рижском проспекте задержан «любитель парфюма»

28.01.2017 14:38 ПЛН, Псков

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пункта централизованной охраны о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине, расположенном на Рижском проспекте.

Сотрудники Росгвардии немедленно выдвинулись на место происшествия и задержали подозреваемого в краже парфюмерной продукции.

Для дальнейшего разбирательства 28-летний подозреваемый доставлен в дежурную часть отдела полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей



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