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Полиция призывает псковичей быть бдительными в общении с незнакомцами в Сети

29.01.2017 16:40 ПЛН, Псков

Жители Псковской области продолжают попадаться на уловки мошенников. В частности, нечистые на руку лица размещают заманчивые объявления о продаже товаров на интернет-сайтах и под различными предлогами предлагают потенциальным покупателям перечислить на их счет предоплату.

Другим способом совершения мошенничества является получение у граждан, разместивших объявление о продаже товаров, реквизитов банковской карты под предлогом внесения на нее предоплаты или полной стоимости товара, а затем с нее  снимают  денежные  средства потерпевших.

Серьезную озабоченность вызывают факты, когда деньги граждан похищаются со счетов тайно, с использованием вирусного программного обеспечения.

При общении в соцсетях проявляйте бдительность! Помните, что от лица  ваших близких и знакомых людей могут действовать  мошенники! При поступлении информации о возникших проблемах с вашей банковской картой помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию.

Необходимо помнить, что злоумышленники используют все новые формы мошенничества. И поэтому будьте предельно осмотрительными, особенно в ходе общения с незнакомцами в Сети.

Сообщив эту информацию своим друзьям, знакомым и родственникам, вы обезопасите их от преступных посягательств подобного рода.

Пресс-служба УМВД России по Псковской области  

Источник: Псковская Лента Новостей



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