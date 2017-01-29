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Заблудившиеся рыбаки провели ночь на льду Псковского озера

30.01.2017 08:53 ПЛН, Псков

28 января в 18.18 в МЧС поступило сообщение от гражданки о том, что ее муж 1988 года рождения и его знакомый 1979 года рождения находятся на льду Псковского озера в районе деревни Балсово Псковского района и из-за плохих метеоусловий не могут определить свое местонахождение и добраться до берега.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 22.30 на место прибыла дежурно-спасательная группа поисково-спасательного отряда г. Пскова. В 4.55 29 января рыбаки были обнаружены и с помощью спасателей вышли на берег. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

Аналогичный случай произошел в Гдовском районе 29 января. Гдовские спасатели искали рыбака в районе деревни Бешкино-1. Заблудившийся был найден в 2.15.

Источник: Псковская Лента Новостей



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