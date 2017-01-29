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Баня и нежилой дом горели в Псковской области на выходных

30.01.2017 09:01 ПЛН, Псков

Баня и нежилой дом горели в Псковской области на минувших выходных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 28 января в 3.32 в деревне Пурьково Псковского района сгорела баня. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы печного оборудования.

В этот же день в 18.07 в деревне Мельницы Псковского района в нежилом доме сгорела кровля, помещение выгорело изнутри. Кроме того, кровля по всей площади сгорел в хозпостройке. Причина пожара, предположительно, - короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

Источник: Псковская Лента Новостей



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