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В Пскове задержан пенсионер, порезавший жену

30.01.2017 12:10 ПЛН, Псков

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении преступления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, на пульт централизованной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение о конфликте в квартире одного из домов на улице Бастионной.
 
На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж группы задержания.
 
В квартире сотрудники Росгвардии задержали 66-летнего гражданина, который причинил ножевые ранения своей супруге.
 
Потерпевшей вызвана бригада скорой медицинской помощи, она госпитализирована. Подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей



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