Врач надругался над беспомощной пациенткой в реанимации

В Подольске следователями СКР по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера задержан врач-реаниматолог горбольницы. Об этом в понедельник, 30 января, «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя регионального ГСУ СКР Елена Фокина.

«В ночь на 5 января 2017 года подозреваемый, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать ему сопротивление. Установлено, что в момент произошедшего врач был пьян», - сообщила она.

Фокина уточнила, что доктор задержан в рамках возбужденного уголовного дела по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать о его аресте.

Как рассказал другой источник в правоохранительных органах, после оказания необходимой помощи поступившей женщине, в том числе введения седативных препаратов, подозреваемый стал трогать пациентку. Его действия заметила и пресекла дежурившая в отделении медсестра, которая и сообщила о произошедшем.

«Длительное время проводились сначала служебная, а потом и доследственная проверка, в ходе которых объяснения врача признаны надуманными, а показания свидетелей - достоверными», - уточнил источник.

Источник: Псковская Лента Новостей