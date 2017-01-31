Двое доверчивых псковичей лишились сбережений из-за мошенников

Неизвестные путем обмана завладели деньгами жителей Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в Пскове 29 января горожанин разместил на одном из сайтов в интернете объявление о продаже своего сельского дома. Вскоре ему позвонил незнакомец и заявил, что желает приобрести этот дом и готов внести предоплату за него. В ходе общения незнакомец сумел получить необходимые ему сведения о банковской карте псковича, а затем с нее злоумышленником было снято около 38 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Жительница Пскова решила взять кредит. Незнакомец в Сети предложил ей в связи с этим свои услуги, однако под предлогом оплаты комиссии за предоставление кредита гражданку попросила перевести деньги. Она перечислила около 6 тысяч рублей, но кредита так и не дождалась. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время сотрудники УМВД России по городу Пскову проводят проверку.

В этой связи полиция напоминает гражданам о том, как не стать жертвами мошенников. Если вам позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ваша банковская карта заблокирована или нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду родственника, при этом под различными предлогами пытаются узнать данные вашей банковской карты и ПИН-код – будьте осторожны! Это орудуют мошенники!

Не спешите выполнять инструкции незнакомых лиц. Не торопитесь переводить деньги, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке! Не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банков.

В последнее время зарегистрированы случаи, когда злоумышленники под видом банковских работников звонят гражданам и сообщают, что, якобы, в целях предупреждения несанкционированного доступа к их банковским картам необходимо открыть новые счета, на которые следует перевести все имеющиеся средства. Затем мошенники снимают с них деньги доверчивых клиентов.

В подобных ситуациях обратитесь за консультацией в ближайшее отделение вашего банка, либо позвоните в его контактный центр, информация о котором расположена на обратной стороне банковской карты.

Если вы все-таки стали жертвой нечистых на руку лиц – незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей