Житель Дедовичского района с непогашенной судимостью украл из чужого дома копилку с монетами

Житель Дедовичского района признан виновным в краже 2400 рублей из жилого дома. Как сообщили Псковской Ленте в прокуратуре района, 58-летний мужчина ранее был судим за различные преступления 14 раз и имеет неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений.

После освобождения из мест лишения свободы житель Дедовичского района выставил стекло из оконной рамы и проник в чужой дом, откуда похитил копилку с монетами по 10 рублей на общую сумму в 2400 рублей.

С учетом наличия отягчающего обстоятельства в виде опасного рецидива преступлений суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Источник: Псковская Лента Новостей