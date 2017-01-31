Сегодня: Вторник, 31 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
О поддержке инноваций За вкусным - в магазины «Соловьи»! Для экономных мам Кинокайф Зарплата бюджетников в Псковской области Распродажа детских игрушек Легкий переход Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
На хозяйку Конного дворика в деревне Солоново совершено нападение

На хозяйку Конного дворика в деревне Солоново совершено нападение

На хозяйку Конного дворика Марию Березину вчера было совершено нападение на территории конюшни в деревне Солоново (Псковский район), где Мария проживает. Как сообщается в группе частной...42



Житель Дедовичского района с непогашенной судимостью украл из чужого дома копилку с монетами

31.01.2017 12:47 ПЛН, Псков

Житель Дедовичского района признан виновным в краже 2400 рублей из жилого дома. Как сообщили Псковской Ленте в прокуратуре района, 58-летний мужчина ранее был судим за различные преступления 14 раз и имеет неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений.

После освобождения из мест лишения свободы житель Дедовичского района выставил стекло из оконной рамы и проник в чужой дом, откуда похитил копилку с монетами по 10 рублей на общую сумму в 2400 рублей.

С учетом наличия отягчающего обстоятельства в виде опасного рецидива преступлений суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь