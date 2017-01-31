Житель Дедовичского района с непогашенной судимостью украл из чужого дома копилку с монетами

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Водитель, перевозивший 2758 кг говядины в антисанитарных условиях, задержан на трассе Санкт Петербург – Невель2
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Прикончить нищебродаВ псковской политической мифологии имеется один бродячий сюжет: о том, что рано или поздно Псковщина кончится. Не важно, как скоро, в ближайшие год-два, или совсем в отдаленной перспективе, но Псковскую область должны ликвидировать. Разделить, раздербанить. Слить и поглотить. Обычно «объединяют» с Ленинградской областью, но часто в процессе гипотетического раздела участвуют и...
Житель Дедовичского района признан виновным в краже 2400 рублей из жилого дома. Как сообщили Псковской Ленте в прокуратуре района, 58-летний мужчина ранее был судим за различные преступления 14 раз и имеет неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений.
После освобождения из мест лишения свободы житель Дедовичского района выставил стекло из оконной рамы и проник в чужой дом, откуда похитил копилку с монетами по 10 рублей на общую сумму в 2400 рублей.
С учетом наличия отягчающего обстоятельства в виде опасного рецидива преступлений суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Источник: Псковская Лента Новостей