Житель Кургана, представляясь банковским работником, обманывал псковичей

В городе Кургане псковские оперативники во взаимодействии с местными коллегами задержали мужчину, подозреваемого в совершении более десятка мошеннических действий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в период с середины декабря минувшего года по январь текущего года безработный 37-летний житель Кургана обманным путем завладевал денежными средствами жителей Псковской области. Через Интернет он узнавал номера мобильных телефонов и наугад звонил их владельцам. Представлялся сотрудником службы безопасности банка и сообщал, что, якобы, поступила заявка на списание денег с банковской карты данного гражданина. Под этим предлогом он затем выяснял реквизиты карт, а потом снимал с них деньги.

Следствием подозреваемому вменяется совершение 16 эпизодов подобного рода преступной деятельности. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Жертвами мошенника стали жители Пскова, Великих Лук, Порхова, Гдова, Новосокольников, Струг Красных. Суммы, которые списывал с их банковских карт житель Кургана, варьировались от пяти тысяч до 200 тысяч рублей. Полученными средствами он распоряжался по своему усмотрению.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области и УМВД России по городу Пскову был установлен подозреваемый. Осуществлен выезд псковских полицейских в Курган. Здесь при содействии уголовного розыска УМВД России по городу Кургану фигурант был задержан.

В настоящее время проводится расследование, в ходе которого принимаются меры по выявлению и других преступных деяний подозреваемого, который ранее уже был судим за мошенничество.

Следует отметить, что общался он с гражданами под вымышленной фамилией – Соколов Владимир Сергеевич. В этой связи лиц, которые лишились своих сбережений после контактов с этим злоумышленником, просят обратиться в полицию по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей