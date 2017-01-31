Казачью шашку, несколько медалей и охотничий рог похитили безработные из дома в Локнянском районе

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Побои и сказки на ночь«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я, наверное, сейчас очень неожиданную вещь скажу: федеральный законодатель, пожалуй, прав, когда принимает решение о декриминализации побоев в...
Сотрудниками отделения полиции по Локнянскому району задержаны двое безработных мужчин, подозреваемых в совершении кражи.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в ночь на 17 января в деревне Журково Локнянского района в один из домов проникли двое 37-летних граждан. Они сумели найти ключ от входной двери, который хозяин перед отъездом по делам в Санкт-Петербург оставил в укромном месте.
Из помещения злоумышленники свободным доступом похитили казачью шашку, несколько медалей и охотничий рог, после чего скрылись. В результате проведенных полицией оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые установлены и задержаны. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.
Источник: Псковская Лента Новостей