Казачью шашку, несколько медалей и охотничий рог похитили безработные из дома в Локнянском районе

Сотрудниками отделения полиции по Локнянскому району задержаны двое безработных мужчин, подозреваемых в совершении кражи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в ночь на 17 января в деревне Журково Локнянского района в один из домов проникли двое 37-летних граждан. Они сумели найти ключ от входной двери, который хозяин перед отъездом по делам в Санкт-Петербург оставил в укромном месте.

Из помещения злоумышленники свободным доступом похитили казачью шашку, несколько медалей и охотничий рог, после чего скрылись. В результате проведенных полицией оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые установлены и задержаны. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей