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На хозяйку Конного дворика в деревне Солоново совершено нападение

На хозяйку Конного дворика Марию Березину вчера было совершено нападение на территории конюшни в деревне Солоново (Псковский район), где Мария проживает. Как сообщается в группе частной...42



Казачью шашку, несколько медалей и охотничий рог похитили безработные из дома в Локнянском районе

31.01.2017 15:56 ПЛН, Псков

Сотрудниками отделения полиции по Локнянскому району задержаны двое безработных мужчин, подозреваемых в совершении кражи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в ночь на 17 января в деревне Журково Локнянского района в один из домов  проникли  двое 37-летних граждан. Они сумели найти ключ от входной двери, который хозяин  перед отъездом по делам в Санкт-Петербург оставил в укромном месте.

Из  помещения злоумышленники свободным доступом похитили  казачью шашку, несколько медалей и охотничий рог, после чего скрылись. В результате проведенных полицией  оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые установлены и задержаны. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



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