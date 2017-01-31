В двух псковских колониях пресечены попытки переброса телефонов через ограждения

В двух исправительных учреждениях № 2 (п. Крюки) и № 4 (п. Середка) пресечены попытки доставки запрещенных предметов на территории учреждений через основные ограждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Так, минувшей ночью в ИК-4 был задержан гражданин, пытавшийся с помощью специального устройства осуществить переброс 4 мобильных телефонов. Также сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности ИК-2 задержан гражданин, намеревавшийся перебросить на территорию исправительного учреждения мобильный телефон «Samsung».

Запрещенные предметы изъяты, в отношении правонарушителей составлены протоколы об административной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей