В двух псковских колониях пресечены попытки переброса телефонов через ограждения

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1 год движению «Свое» и работа в Государственной Думе станут темой пресс-конференции Александра Козловского в пресс-центре ПЛН
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Побои и сказки на ночь«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я, наверное, сейчас очень неожиданную вещь скажу: федеральный законодатель, пожалуй, прав, когда принимает решение о декриминализации побоев в...
В двух исправительных учреждениях № 2 (п. Крюки) и № 4 (п. Середка) пресечены попытки доставки запрещенных предметов на территории учреждений через основные ограждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Так, минувшей ночью в ИК-4 был задержан гражданин, пытавшийся с помощью специального устройства осуществить переброс 4 мобильных телефонов. Также сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности ИК-2 задержан гражданин, намеревавшийся перебросить на территорию исправительного учреждения мобильный телефон «Samsung».
Запрещенные предметы изъяты, в отношении правонарушителей составлены протоколы об административной ответственности.
Источник: Псковская Лента Новостей