В отношении псковички, которая трижды ударила ногой сотрудницу полиции, возбуждено уголовное дело

Культура
Общество
Здоровье
НОВОСТИ
Политика
1 год движению «Свое» и работа в Государственной Думе станут темой пресс-конференции Александра Козловского в пресс-центре ПЛН
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
|
Побои и сказки на ночь«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я, наверное, сейчас очень неожиданную вещь скажу: федеральный законодатель, пожалуй, прав, когда принимает решение о декриминализации побоев в...
Следственным отделом по г.Псков следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства в регионе, она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
По версии следствия, в ночь на 31 декабря 2016 года подозреваемая была доставлена в отдел полиции за оскорбительное приставание к гражданам и нанесение ударов по их автомашине во дворе одного из домов в Пскове. Там, в момент помещения в комнату для задержанных, она трижды ударила ногой сотрудницу, которая проводила личный досмотр, однако его действия сразу были пресечены при помощи боевых приемов борьбы и спецсредств.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Источник: Псковская Лента Новостей