В отношении псковички, которая трижды ударила ногой сотрудницу полиции, возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по г.Псков следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства в регионе, она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, в ночь на 31 декабря 2016 года подозреваемая была доставлена в отдел полиции за оскорбительное приставание к гражданам и нанесение ударов по их автомашине во дворе одного из домов в Пскове. Там, в момент помещения в комнату для задержанных, она трижды ударила ногой сотрудницу, которая проводила личный досмотр, однако его действия сразу были пресечены при помощи боевых приемов борьбы и спецсредств.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Источник: Псковская Лента Новостей