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При крушении двух вертолетов в Конго погибли российские пилоты

31.01.2017 19:10 ПЛН, Псков

Два российских пилота, по предварительной информации, погибли при крушении двух военных вертолетов армии Демократической Республики Конго на востоке страны, заявил генерал армии ДРК Леон Мушале (Léon Mushale). 
 
Как пишет РИА Новости, по словам военного, два вертолета Ми-24 разбились в пятницу в одном из горных районов из-за сложных метеоусловий.
 
«В ходе поисков были обнаружены три тела: офицер армии ДРК и два российских пилота», - приводит слова генерала агентство Франс Пресс. Кроме того, миротворцы ООН обнаружили пятерых пострадавших членов экипажа. Сообщается, что трое из них россияне. Они доставлены в госпиталь.
 
Еще один российский летчик находится в плену у повстанцев конголезской военизированной группировки M23.
 
Вооруженный конфликт между антиправительственными формированиями и армией ДРК продолжается в регионе с 2004 года. Движение M23 ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси и действует на востоке страны. Власти ДРК обвиняют в оказании помощи боевикам из М23 соседнюю Руанду, хотя ее правительство этого не признает.

Источник: Псковская Лента Новостей



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