Сегодня: Среда, 01 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Распродажа детских игрушек За вкусным - в магазины «Соловьи»! Легкий переход Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Подарок любимому О поддержке инноваций Зарплата бюджетников в Псковской области Лучшая интерьерная печать в Пскове
Стали известны подробности дела бывшего настоятеля псковского храма Жен-Мироносиц, который был осужден за хранение оружия и наркотиков

Стали известны подробности дела бывшего настоятеля псковского храма Жен-Мироносиц, который был осужден за хранение оружия и наркотиков

Стали известны подробности дела бывшего настоятеля псковского храма святых Жен-Мироносиц Сергея Иванова, у которого в ходе обыска изъяли наркотики и оружие.     Напомним, Псковский городской суд приговорил бывшего...70



Метамфетамин обнаружили у 29-летнего псковича наркополицейские

01.02.2017 11:11 ПЛН, Псков

У безработного псковича обнаружен и изъят метамфетамин в значительном размере. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскове на улице Новаторов в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Пскову у 29-летнего горожанина изъяли синтетический наркотик метамфетамин массой 0,693 грамма, что является значительным размером.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 5 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28