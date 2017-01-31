Метамфетамин обнаружили у 29-летнего псковича наркополицейские

У безработного псковича обнаружен и изъят метамфетамин в значительном размере. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскове на улице Новаторов в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Пскову у 29-летнего горожанина изъяли синтетический наркотик метамфетамин массой 0,693 грамма, что является значительным размером.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Псковская Лента Новостей