В Себеже в суд направлено многоэпизодное уголовное дело

Следственным отделом МО МВД России «Себежский» с обвинительным заключением в Себежский районный суд направлено шестиэпизодное уголовное дело. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по одному из эпизодов, а именно в совершении группой лиц по предварительному сговору кражи из магазина райпо в деревне Горелик Пушкиногорского района, обвиняются трое фигурантов - двое граждан Республики Беларусь, находившихся на территории Российской Федерации без регистрации, и гражданин без определенного места жительства.

По остальным пяти эпизодам обвиняется один из них - гражданин Республики Беларусь - в совершении краж из сарая, домов, а также кражи из магазина в деревне Кортенки Себежского района/

Похищали обвиняемые продукты, деньги, бытовую технику, велосипеды. Теперь им придется ответить за содеянное в суде.

Источник: Псковская Лента Новостей