В Куньинском районе возбуждено уголовное дело в отношении лесничего, присвоившего навигатор

В Куньинском районе возбуждено уголовное дело в отношении лесничего, присвоившего вверенное ему имущество.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, прокурор Куньинского района признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по факту присвоения вверенного имущества лицом с использованием своего служебного положения.

Установлено, что лесничий КУ «Великолукское лесничество», используя служебное положение, присвоил вверенный ему навигатор «Garmin» GPS map 62 стоимостью 13 690 рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).

Санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей