В Москве задержан охранник, выпустивший из вольера собак, которые загрызли пожилую женщину

Полиция задержала сотрудника частного охранного предприятия, выпустившего собак, которые в четверг растерзали 80-летнюю женщину в центре Москвы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

«В соответствии со ст.91 УПК РФ задержан сотрудник ЧОП, который не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия и выпустил собак из вольера», - сказала Ю. Иванова, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, в настоящий момент его опрашивают следователи.

Тело 80-летней женщины со следами нападения собак обнаружено в центре столицы, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, в четверг на территории одного из государственных учреждений на улице Казакова было обнаружено тело женщины 1937 года рождения. При визуальном осмотре на теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении собак.

«Следствие проверит правила содержания четырех собак, которые использовались частным охранным предприятием для охраны территории», - отметили в ведомстве.

Источник: Псковская Лента Новостей