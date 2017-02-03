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Житель Бежаниц наказан обязательными работами за хранение конопли и угрозу убийством жены

03.02.2017 10:09 ПЛН, Псков

Прокуратура Бежаницкого района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Бежаниц. Приговором районного суда он признан виновным в совершении преступления по ст. 228.1 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и ст. 119.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических и психотропных веществ, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические вещества).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что 26 сентября прошлого года подсудимый, находясь вблизи деревни Васьково, сорвал несколько растений дикорастущей конопли для личного потребления. Спустя два дня при осмотре жилища конопля массой 28,47 г была обнаружена следователем МСО СУ СК РФ по Псковской области.

В тот же вечер между подсудимым и его супругой произошла ссора. Оба были нетрезвыми. В ходе ссоры подсудимый взял охотничье ружье, которое было у него в незаконном пользовании, демонстративно его зарядил, подошел вплотную к супруге и произвел два выстрела в пол около ее ног. Затем мужчина опять зарядил ружье, направил его в сторону супруги и подошел к ней вплотную. Супруга, опасаясь последствий, схватила ружье и отвела дуло в сторону, после чего подсудимый произвел выстрел.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 250 часов обязательных работ. Приговор суда вступил в силу.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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