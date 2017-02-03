Житель Самарской области пытался обмануть псковичку, продававшую домашних животных

В Псковском районе ведется проверка по факту мошенничества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, жительница Псковского района, имеющая подсобное хозяйство, разместила на одном из сайтов в Интернете объявление о продаже домашних животных. С ней созвонился незнакомец, который изъявил желание приобрести их, но под разными предлогами постарался выяснить реквизиты банковской карты гражданки.

Однако, по имеющимся данным, снять с карты 17 тысяч рублей злоумышленнику не удалось. Операция была приостановлена. Женщина обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время сотрудники ОМВД России по Псковскому району выясняют все обстоятельства произошедшего. Установлено, в частности, что номер телефона, с которого звонили потерпевшей, зарегистрирован в Самарской области.

Источник: Псковская Лента Новостей