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Житель Самарской области пытался обмануть псковичку, продававшую домашних животных

03.02.2017 11:04 ПЛН, Псков

В Псковском  районе  ведется проверка  по факту мошенничества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, жительница Псковского района, имеющая подсобное хозяйство, разместила на одном из сайтов в Интернете объявление о продаже домашних животных. С ней созвонился незнакомец, который изъявил желание приобрести их, но под разными предлогами постарался выяснить реквизиты банковской карты гражданки.

Однако, по имеющимся данным, снять с карты 17 тысяч рублей злоумышленнику не удалось. Операция была приостановлена. Женщина обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время сотрудники  ОМВД России по Псковскому району выясняют все обстоятельства произошедшего. Установлено, в частности, что номер телефона, с которого  звонили  потерпевшей, зарегистрирован в Самарской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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