В Псковском районе полицейские не дали дачному вору продать краденный металл

В Псковском районе полицией задержан житель областного центра, подозреваемый в дачных кражах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 50-летний безработный пскович, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, путем взлома входных дверей проник в два дачных дома, расположенных в окрестностях деревни Струково Псковского района. Его интересовали преимущественно изделия из металла, которые он собирался продать.

Однако, скрыться непрошеному гостю не удалось. Подозреваемый был с поличным задержан сотрудниками ОМВД России по Псковскому району. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей