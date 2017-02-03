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В Псковском районе полицейские не дали дачному вору продать краденный металл

03.02.2017 11:14 ПЛН, Псков

В Псковском районе полицией задержан житель областного центра, подозреваемый в дачных кражах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 50-летний безработный пскович, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, путем взлома входных дверей проник в два дачных дома, расположенных в окрестностях деревни Струково Псковского района. Его интересовали преимущественно изделия из металла, которые он собирался продать.

Однако, скрыться непрошеному гостю не удалось. Подозреваемый был с поличным задержан сотрудниками ОМВД России по Псковскому району. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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