Двое великолучан, решив помочь знакомым, лишились денег

В Великих Луках горожане в результате уловок мошенников лишились денежных средств.

По имеющимся данным, молодому человеку 1 февраля в социальных сетях пришло сообщение от имени его знакомого, с которым они в свое время вместе учились в Санкт-Петербурге. Тот попросил помочь ему деньгами. Великолучанин переслал «товарищу» в общей сложности 10 тысяч рублей. А через некоторое время решил с ним созвониться. И выяснилось, что приятель подобных сообщений не направлял. Кто-то просто создал от его имени аккаунт в Сети.

А 2 февраля подобная история приключилась с жительницей города на Ловати. В социальных сетях от имени знакомого ей пришло сообщение с просьбой срочно переслать денег. Женщина направила ему около четырех тысяч рублей. Потом оказалось, что это действовали мошенники. Страничку ее знакомого в интернете взломали неизвестные.

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разбираются с обстоятельствами произошедшего. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям региона быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными. Прежде, чем оказывать друзьям и знакомым финансовую помощь, убедитесь, что вы имеете дело именно с ними.

Источник: Псковская Лента Новостей