«Жених с того света» полтора года вымогал у бывшей девушки деньги

Суд в Удмуртии признал 32-летнего жителя села Грахово виновным в вымогательстве в крупном размере, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру республики.

По информации ведомства, мужчина, расставшись с возлюбленной, начал слать ей на телефон смс-сообщения якобы от имени своей сестры. В них «сестра» сообщала, что сам мужчина погиб в ДТП по вине бывшей девушки, и требовала передать его семье 500 тыс. рублей. В противном случае отправитель смс грозился насилием в отношении родственников девушки, обещал сжечь ее дом и распространить позорящие ее сведения. Девушка, которая проживала в другом районе Удмуртии, не знала, что ее «жених» жив.

Опасаясь угроз, она с февраля 2015 года по октябрь прошлого года передала брату вымогателя в общей сложности 200 тыс. рублей. В сообщении отмечается, что взявший деньги брат ничего не подозревал о противоправных действиях. «При очередном требовании у потерпевшей денег на сумму 300 тысяч рублей она сообщила о совершенном в отношении нее преступлении в правоохранительные органы», - говорится в сообщении прокуратуры Удмуртии.

Правоохранители установили, что ее бывший молодой человек оказался жив и именно он был автором смс. «Воскресшего» жениха задержали. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года.

Источник: Псковская Лента Новостей