В Воронеже 65 тысяч жителей остались без воды из-за аварии на водопроводе

Авария на водопроводе оставила без воды порядка 65 тысяч жителей Воронежа, устранить порыв аварийные бригады планируют в ночь на субботу, сообщила РИА Новости со ссылкой на и.о. пресс-секретаря ООО «РВК-Воронеж» («Росводоканал-Воронеж») Татьяну Найчук.

Авария на водопроводе была обнаружена около 15.00 мск пятницы.

«Аварийно-восстановительные бригады «РВК-Воронеж» («Росводоканал-Воронеж») приступили к устранению повреждения на водопроводной линии в районе улицы Лизюкова, 101. Технологическое нарушение произошло на водоводе диаметром 600 миллиметров… Проведение ремонтных работ осложняет высокая степень промерзания грунта», — сообщает «Росводоканал-Воронеж».

По его информации, из-за аварии прекращено водоснабжение семи кварталов Коминтерновского района по улицам Антонова-Овсеенко, Московскому проспекту, Бульвару Победы, Владимира Невского, Жукова, 60 Армии, Лизюкова, Хользунова. Также в зону отключения попали многоэтажные дома с 55-го по 69-й по улице Владимира Невского, с 10-го по 24-й по улице Жукова, со 117-го по 125-й по Московскому проспекту, котельная ВКБР и объекты в этом районе.

«В общей сложности без воды остались порядка 65 тысяч человек. При этом в ряде домов отключены горячее водоснабжение и отопление – из-за попавшей в зону отключения котельной», – сказала представитель компании.

«Росводоканал-Воронеж» по согласованию с управлением по делам ГО и ЧС Воронежа организует подвоз технической воды. Работы по устранению аварии планируется завершить в ночь на субботу.

Источник: Псковская Лента Новостей