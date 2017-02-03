В Невеле обнаружены санкционные продукты – испанская хурма и турецкие помидоры

Сегодня, 3 февраля должностными лицами Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с сотрудниками Псковской таможни проведено рейдовое мероприятие на рынке в городе Невеле Псковской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, рейд прошел в рамках реализации указа президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлены факты реализации свежей хурмы происхождения Испании, свежих томатов и гранатов, происхождения Турции, которые запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации.

Как информирует ведомство, в отношении данной продукции, общим весом 41 кг, «приняты меры в соответствии с законодательством РФ».

Выявлены 5 нарушений законодательства в области карантина растений, в части неизвещения должностных лиц управления о поступлении подкарантинной продукции на территорию Псковской области. Виновные привлечены к административной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей