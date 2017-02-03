Сегодня: Пятница, 03 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта О поддержке инноваций Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Легкий переход За вкусным - в магазины «Соловьи»! Зарплата бюджетников в Псковской области Подарок любимому Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля
Стали известны подробности дела бывшего настоятеля псковского храма Жен-Мироносиц, который был осужден за хранение оружия и наркотиков

Стали известны подробности дела бывшего настоятеля псковского храма Жен-Мироносиц, который был осужден за хранение оружия и наркотиков

Стали известны подробности дела бывшего настоятеля псковского храма святых Жен-Мироносиц Сергея Иванова, у которого в ходе обыска изъяли наркотики и оружие.     Напомним, Псковский городской суд приговорил бывшего...142



В Невеле обнаружены санкционные продукты – испанская хурма и турецкие помидоры

03.02.2017 21:46 ПЛН, Псков

Сегодня, 3 февраля должностными лицами Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с сотрудниками Псковской таможни проведено рейдовое мероприятие на рынке в городе Невеле Псковской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, рейд прошел в рамках реализации указа президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлены факты реализации свежей хурмы происхождения Испании, свежих томатов и гранатов, происхождения Турции, которые запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации.

Как информирует ведомство, в отношении данной продукции, общим весом 41 кг, «приняты меры в соответствии с законодательством РФ».

Выявлены 5 нарушений законодательства в области карантина растений, в части неизвещения должностных лиц управления о поступлении подкарантинной продукции на территорию Псковской области. Виновные привлечены к административной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28