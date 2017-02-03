Сегодня: Суббота, 04 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
О поддержке инноваций Подарок любимому Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Зарплата бюджетников в Псковской области Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Легкий переход За вкусным - в магазины «Соловьи»! Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля
Стали известны подробности дела бывшего настоятеля псковского храма Жен-Мироносиц, который был осужден за хранение оружия и наркотиков

Стали известны подробности дела бывшего настоятеля псковского храма Жен-Мироносиц, который был осужден за хранение оружия и наркотиков

Стали известны подробности дела бывшего настоятеля псковского храма святых Жен-Мироносиц Сергея Иванова, у которого в ходе обыска изъяли наркотики и оружие.     Напомним, Псковский городской суд приговорил бывшего...143



В Псковской области злоумышленники ждут пожилых людей у подъездов, входят в доверие и похищают деньги

04.02.2017 11:11 ПЛН, Псков

В последнее время на территории региона имеют место факты совершения хищений денежных средств из квартир граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, жертвами злоумышленников чаще всего становятся пожилые жители региона.

Преступники могут представляться работниками коммунальных или социальных служб и под предлогом проверки газового оборудования или под другими благовидными предлогами проникают в жилые помещения. Как правило, они действуют в паре. Пока один из них отвлекает внимание хозяев, другой совершает хищение денег и ценностей.

Полиция располагает информацией о том, что злоумышленники могут сопровождать потерпевших от магазинов, ожидать их возле подъездов и готовы  даже предложить помочь донести сумки или иным способом войти в доверие.

В связи с этим УМВД России по Псковской области призывает граждан проявлять бдительность и довести данную информацию до своих пожилых родственников. Если вам стали известны подобные факты, если у вас во дворе появились подозрительные лица, которые пытаются попасть в подъезды или квартиры, незамедлительно обращайтесь в полицию. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28