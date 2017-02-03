В Псковской области злоумышленники ждут пожилых людей у подъездов, входят в доверие и похищают деньги

В последнее время на территории региона имеют место факты совершения хищений денежных средств из квартир граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, жертвами злоумышленников чаще всего становятся пожилые жители региона.

Преступники могут представляться работниками коммунальных или социальных служб и под предлогом проверки газового оборудования или под другими благовидными предлогами проникают в жилые помещения. Как правило, они действуют в паре. Пока один из них отвлекает внимание хозяев, другой совершает хищение денег и ценностей.

Полиция располагает информацией о том, что злоумышленники могут сопровождать потерпевших от магазинов, ожидать их возле подъездов и готовы даже предложить помочь донести сумки или иным способом войти в доверие.

В связи с этим УМВД России по Псковской области призывает граждан проявлять бдительность и довести данную информацию до своих пожилых родственников. Если вам стали известны подобные факты, если у вас во дворе появились подозрительные лица, которые пытаются попасть в подъезды или квартиры, незамедлительно обращайтесь в полицию.