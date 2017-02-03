Сегодня: Суббота, 04 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Зарплата бюджетников в Псковской области Легкий переход Подарок любимому Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове За вкусным - в магазины «Соловьи»! Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта О поддержке инноваций Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля
Стали известны подробности дела бывшего настоятеля псковского храма Жен-Мироносиц, который был осужден за хранение оружия и наркотиков

Стали известны подробности дела бывшего настоятеля псковского храма Жен-Мироносиц, который был осужден за хранение оружия и наркотиков

Стали известны подробности дела бывшего настоятеля псковского храма святых Жен-Мироносиц Сергея Иванова, у которого в ходе обыска изъяли наркотики и оружие.     Напомним, Псковский городской суд приговорил бывшего...143



Очевидцев разбойного нападения на заведующую стругокрасненским почтамтом просят обратиться в полицию

04.02.2017 12:11 ПЛН, Псков

Очевидцев  разбойного нападения в Стругокрасненском районе  просят оказать содействие полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В отделение  почтовой связи «Цапелька» Порховского почтамта УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» в деревне Цапелька Струго-Красненского района 14 января водитель привез денежные средства, предназначенные для выдачи пенсий.

После того, как водитель вышел из помещения почтамта, туда зашел неизвестный гражданин. По имеющимся данным, он был плотного телосложения, ростом 180-185 сантиметров. Одет в черный спортивный костюм, черную  шапку, на лице - медицинская маска голубого цвета. Говорил  без акцента.

Незнакомец ударил заведующую отделением и распылил ей в лицо слезоточивый газ из баллончика. Затем  схватил стоявший на полу мешок с деньгами, а также денежные средства, находившиеся в кассе,  после чего скрылся.

В мешке кроме денег  находились художественные маркированные конверты с литерой «А» и рисунком, посвященным 60-летию Российского союза ветеранов. Предположительно, они могут находиться у  преступников. Или же их выбросили  по ходу движения.

Всех, кто располагает достоверной информацией о данном преступлении или стал очевидцем произошедшего, просят оказать содействие следствию и обратиться по  телефонам: 8-(811) 32 5 28 75,  8-911-699-47-87 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28