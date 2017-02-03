В Пскове задержан гражданин, находившийся в федеральном розыске

Вечером, 3 февраля у дома на улице Юбилейной в городе Пскове, наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержал гражданина, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В ходе профилактики преступлений и правонарушений в местах особого внимания сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина.

При проверке документов выяснилось, что он действительно находится в федеральном розыске как подозреваемый в совершении преступления на территории Печорского района.

23-летний мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Источник: Псковская Лента Новостей