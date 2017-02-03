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В Пскове задержан мужчина, который избил женщину и угрожал ей кухонным ножом

04.02.2017 14:47 ПЛН, Псков

В Пскове задержан подозреваемый в угрозе убийством, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что в одной из квартир дома на улице Западной происходит конфликт.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия. Потерпевшая пояснила, что в ходе конфликта мужчина угрожал ей кухонным ножом и избил.

33-летний подозреваемый задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Псковская Лента Новостей



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