В Пскове задержан мужчина, который избил женщину и угрожал ей кухонным ножом

В Пскове задержан подозреваемый в угрозе убийством, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что в одной из квартир дома на улице Западной происходит конфликт.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия. Потерпевшая пояснила, что в ходе конфликта мужчина угрожал ей кухонным ножом и избил.

33-летний подозреваемый задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Псковская Лента Новостей