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В магазине на Рижском проспекте задержали покупателя, который хотел расплатиться за товар фальшивой купюрой

04.02.2017 15:12 ПЛН, Псков

В Пскове задержали  подозреваемого в сбыте поддельной купюры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области. 

3 февраля около 13.00  наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из магазинов на Рижском проспекте

Сотрудники Росгвардии прибыли на место через три минуты. Продавец магазина пояснила, что мужчина пытался расплатиться за товар поддельной денежной купюрой достоинством 1000 рублей.

29-летний подозреваемый доставлен в дежурную часть отдела полиции, возбуждено уголовное дело.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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