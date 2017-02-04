Пскович похитил девять банок кофе из магазина на пр. Энтузиастов

В Пскове задержали подозреваемого в краже, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

На пульт централизованной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение о том, что в магазине на проспекте Энтузиастов сработала кнопа тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж группы задержания.

В магазине сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего гражданина, который похитил девять банок кофе.

Подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей