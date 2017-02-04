Сергея Зарайского продолжают разыскивать в Пскове

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Сергей Зарайский 1954 года рождения, уроженец областного центра. Зарегистрирован в Пскове в доме по улице Звездной.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, Сергей Зарайский 22 декабря 2016 года ушел из дома. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 60-65 лет, среднего телосложения, рост 170 сантиметров, волосы короткие, темные с сединой, носит бороду.

Особые приметы: отсутствует фаланга большого пальца на правой руке.

На момент исчезновения был одет: пальто желтого цвета, черная вязаная шапка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении С.Зарайского, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02 .

Источник: Псковская Лента Новостей