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Сергея Зарайского продолжают разыскивать в Пскове

06.02.2017 09:24 ПЛН, Псков

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Сергей Зарайский 1954 года рождения, уроженец областного центра. Зарегистрирован  в Пскове в доме по улице Звездной.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, Сергей Зарайский  22 декабря  2016 года ушел из дома. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид  60-65 лет, среднего телосложения, рост 170 сантиметров, волосы короткие, темные с сединой, носит бороду.

Особые приметы: отсутствует фаланга большого пальца на правой руке.

На момент исчезновения был одет: пальто  желтого цвета, черная вязаная шапка.

Всех, кому  что-либо известно о местонахождении  С.Зарайского,  просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или  02 .

Источник: Псковская Лента Новостей



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