В Пскове пропала 18-летняя девушка

В Пскове пропала 18-летняя девушка Дарья Носова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей, она ушла 5 февраля в 17.30 вышла из дома по Рижскому проспекту, 76/2 (дом с «Пегасом») и пошла в сторону своего дома в районе лицея №4.

На перекрестке ул. Юбилейной и Рижского проспекта девушка позвонила маме и сказала, что идет домой. После этого телефон у нее был выключен. По камерам видно, что девушка развернулась и пошла в сторону Культтоваров.

Была одета в черное пальто, черный длинные сапоги, серую шапку, серый шарф. У девушки длинные волосы, рост примерно 180 см.

Родственники пропавшей обратились в полицию.

Всех, то обладает какой-либо информацией, просят обратиться к матери девушки «ВКонтакте».

Источник: Псковская Лента Новостей