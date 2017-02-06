|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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На смерть месячного проездногоКогда-то давно, еще до великой революции, в губернском Пскове ходил конный трамвай. Теперь о псковском трамвае, как и по-европейски мощеных улицах и тротуарах, напоминают только старые поблекшие фотографии. Трудно сказать, что мешало Пскову приобрести удобные линии электрических травмаев: узкие улицы, отсутствие мостов или нежелание тогдашних коммунистических властей заморачиваться сложной логистикой движения по...
В Пскове пропала 18-летняя девушка Дарья Носова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей, она ушла 5 февраля в 17.30 вышла из дома по Рижскому проспекту, 76/2 (дом с «Пегасом») и пошла в сторону своего дома в районе лицея №4.
На перекрестке ул. Юбилейной и Рижского проспекта девушка позвонила маме и сказала, что идет домой. После этого телефон у нее был выключен. По камерам видно, что девушка развернулась и пошла в сторону Культтоваров.
Была одета в черное пальто, черный длинные сапоги, серую шапку, серый шарф. У девушки длинные волосы, рост примерно 180 см.
Родственники пропавшей обратились в полицию.
Всех, то обладает какой-либо информацией, просят обратиться к матери девушки «ВКонтакте».
Источник: Псковская Лента Новостей