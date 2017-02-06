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Пропавшую в Пскове девушку нашли

06.02.2017 13:02 ПЛН, Псков

Пропавшую в Пскове 18-летнюю девушку нашли, сообщили Псковской Ленте Новостей родственники. Сейчас она находится дома.

Ранее сообщалось, что 5 февраля в 17.30 девушка вышла из дома по Рижскому проспекту, 76/2 (дом с «Пегасом») и пошла в сторону своего дома в районе лицея №4. На перекрестке ул. Юбилейной и Рижского проспекта девушка позвонила маме и сказала, что идет домой. После этого телефон у нее был выключен. 

Близкие девушки благодарят всех, кто принимал участие в поисках.

Источник: Псковская Лента Новостей



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