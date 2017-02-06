Пропавшую в Пскове девушку нашли

|Илья Петров (другие записи автора)
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Упал-отжалсяНа прошлой неделе Российский Минфин вбросил в массы идею о том, что хорошо бы нам опустить рубль. Нет, не так конкретно, как опускали несчастную национальную валюту два года подряд, а слегка так – процентов на десять. Мол, только этого и не хватает для того, чтобы российская экономика взвилась соколом над мрачной...
Пропавшую в Пскове 18-летнюю девушку нашли, сообщили Псковской Ленте Новостей родственники. Сейчас она находится дома.
Ранее сообщалось, что 5 февраля в 17.30 девушка вышла из дома по Рижскому проспекту, 76/2 (дом с «Пегасом») и пошла в сторону своего дома в районе лицея №4. На перекрестке ул. Юбилейной и Рижского проспекта девушка позвонила маме и сказала, что идет домой. После этого телефон у нее был выключен.
Близкие девушки благодарят всех, кто принимал участие в поисках.
Источник: Псковская Лента Новостей