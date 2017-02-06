Двое безработных жителей Гдовского района задержаны при попытке кражи проводов с ЛЭП

В воскресенье, 5 февраля, в Гдовском районе, на телефон дежурного диспетчера филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» поступила информация от местного жителя о совершающейся краже провода с ЛЭП вблизи деревни Телицино. Об инциденте диспетчер РЭС №4 Северных электрических сетей незамедлительно сообщил в ближайшее отделение полиции и в службу безопасности энергокомпании.





Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», выехавшая к месту происшествия оперативно-следственная группа ОМВД по Гдовскому району обнаружила на линии двух молодых людей, 1993 и 1994 годов рождения. Неработающие жители из соседней деревни производили демонтаж провода, обесточив предварительно линию при помощи линейного разъединителя. В их распоряжении находился автомобиль ВАЗ-2106, в прицеп которого уже было сложено более 1000 метров похищенного провода. Там же были обнаружены и устройства для их демонтажа – пассатижи. Молодые люди были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время проводится проверка.

Служба безопасности «Псковэнерго» напоминает гражданам, что хищение энергооборудования не только преследуется по закону - за последние два года в регионе за кражи с действующих электросетевых объектов к уголовной ответственности было привлечено восемь граждан. Такие действия смертельно опасны, поскольку оборудование находится под напряжением.

Обо всех случаях причинения ущерба электросетевому хозяйству региона, о фактах хищения электроэнергии, а также подозрительных лицах, оставленных вещах, случаях противоправных действий вблизи энергообъектов можно сообщать на телефон доверия энергокомпании в Пскове: (8112) 59-73-45, или единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

Источник: Псковская Лента Новостей