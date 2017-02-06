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В Пскове будут судить посредника, который растратил почти 2,5 млн рублей, предназначенных на покупку квартир

06.02.2017 15:37 ПЛН, Псков

Прокурором города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении 33-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый, оказывая посреднические услуги по продаже квартиры двух жителей города Пскова и покупке для них других объектов недвижимости, нашел покупателя, от которого в качестве предоплаты получил денежные средства в сумме 925 тысяч рублей.

Найдя еще одного покупателя на квартиру, он организовал заключение с ним сделки ее купли-продажи собственниками, получив денежные средства в качестве оплаты по договору в сумме 1,5 млн рублей.

Денежные средства от двух покупателей квартиры в общей сумме 2 425 000 рублей обвиняемый растратил, передав знакомому, потребовавшему от него возврата крупного долга.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 4 ст. 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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