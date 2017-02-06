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В Пскове будут судить посредника, который растратил почти 2,5 млн рублей, предназначенных на покупку квартир 9
|Илья Петров (другие записи автора)
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Упал-отжалсяНа прошлой неделе Российский Минфин вбросил в массы идею о том, что хорошо бы нам опустить рубль. Нет, не так конкретно, как опускали несчастную национальную валюту два года подряд, а слегка так – процентов на десять. Мол, только этого и не хватает для того, чтобы российская экономика взвилась соколом над мрачной...
Прокурором города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении 33-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).
В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый, оказывая посреднические услуги по продаже квартиры двух жителей города Пскова и покупке для них других объектов недвижимости, нашел покупателя, от которого в качестве предоплаты получил денежные средства в сумме 925 тысяч рублей.
Найдя еще одного покупателя на квартиру, он организовал заключение с ним сделки ее купли-продажи собственниками, получив денежные средства в качестве оплаты по договору в сумме 1,5 млн рублей.
Денежные средства от двух покупателей квартиры в общей сумме 2 425 000 рублей обвиняемый растратил, передав знакомому, потребовавшему от него возврата крупного долга.
Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 4 ст. 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Источник: Псковская Лента Новостей